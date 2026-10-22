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Регион
Опубликовано 22 октября, 10:33

«Перед ними не молятся»: Какие святыни нужно срочно отнести из дома в храм

Общественник Иванов призвал не хранить дома ветхие иконы и мощи святых

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Картины на библейские сюжеты не следует размещать в домашнем красном углу вместо икон, заявил зампредседателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, религиозная тема сама по себе не делает художественное полотно каноническим моленным образом.

«Художественные полотна на библейские сюжеты — это произведения искусства, а не моленные образы. Им не воздают поклонения, перед ними не молятся», — пояснил собеседник NEWS.ru.

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Отдельные требования существуют для хранения частиц мощей святых. Согласно приведённой экспертом благочестивой традиции, ковчегу нужна отдельная нежилая комната, где никто не спит, не принимает пищу и куда не заходят домашние животные. Если обеспечить такие условия невозможно, святыню лучше передать в храм.

Так же общественник посоветовал поступать с невосстановимыми иконами, например, когда краска осыпалась настолько, что лик уже не различить, или бумажный образ окончательно обветшал. Пригодные для молитвы, но ненужные владельцу иконы тоже не должны пылиться среди старых вещей: многие приходы принимают их, чтобы затем передать в больницы.

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Ранее протоиерей объяснил, почему искусственный интеллект не заменит иконописца. Он отметил, что изображение можно освятить независимо от способа его получения, если оно соответствует церковным канонам. Однако создать оригинальную икону способен только человек.

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Борис Эльфанд
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