«Бездушное творение бездушного автора»: Протоиерей объяснил, почему ИИ не заменит иконописца

В Белоруссии впервые освятили икону, созданную искусственным интеллектом. Протоиерей, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Москве Александр Ильяшенко в комментарии для Life.ru объяснил, почему это не прорыв, и почему в РПЦ не станут создавать оригинальные иконы с помощью ИИ.

Прежде всего, икона, созданная искусственным интеллектом, это не прорыв, потому что искусственный интеллект может сделать только более или менее удачную копию. Но поскольку это программа, это бездушное творение бездушного автора, так что это тоже никаким прорывом быть не может. Александр Ильяшенко Протоиерей, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Москве

Протоиерей напоминает: иконы делают и как копии с великих произведений. Можно просто переснять изображение и освятить его как икону.

«Так что никакого тут прорыва нет. Это просто некий новый способ получить копию изображения, как распечатная картинка», — говорит он.

Он подчёркивает: икону — даже писаную — освящают, копированную икону тоже освящают, полученную методом фотокопии или ещё каким-то новым способом. Изображение, полученное любым путём, если оно не противоречит канонам церкви, освятить можно, а сам способ получения не освящается.

Если в Русской Православной церкви такое появится не как копия, а как оригинал, то это будет беда. Потому что оригинал может создать только человек.

Напомним, что церемония освящения иконы святого Карло Акутиса, созданной при помощи ИИ, прошла 11 октября в костёле Святой Марии Магдалины в Новолукомле Витебской области. Новый образ благословил архиепископ-эмерит Тадеуш Кондрусевич. О том, что при создании использовался искусственный интеллект, во время онлайн-трансляции мессы рассказал настоятель прихода ксёндз Николай Липский.

Карло Акутис — итальянский подросток, увлекавшийся компьютерами и интернетом и использовавший их для популяризации католической веры. Он умер в 2006 году в 15 лет от лейкемии. В Католической церкви Акутис почитается как святой; его часто называют «покровителем интернета» и «кибер-апостолом».