В Белоруссии впервые освятили икону, созданную искусственным интеллектом

В Белоруссии освятили икону святого Карло Акутиса, созданную при помощи искусственного интеллекта. Церемония прошла 11 октября в костёле Святой Марии Магдалины в Новолукомле Витебской области. Об этом сообщает портал Katolik.life.

В Белоруссии освятили икону, созданную при помощи ИИ. Видео © Katolik.life

Новый образ благословил архиепископ-эмерит Тадеуш Кондрусевич. О том, что при создании иконы использовался искусственный интеллект, во время онлайн-трансляции мессы рассказал настоятель прихода ксёндз Николай Липский.

Авторы публикации отмечают, что подобная практика пока остаётся необычной как для Католической церкви в Белоруссии, так и в мире. При этом утверждать, что это первый подобный случай в мировой практике, источник не берётся.

На иконе изображён святой Карло Акутис — итальянский подросток, получивший известность благодаря использованию интернета для распространения католической веры. Он создавал онлайн-каталог евхаристических чудес, а позднее получил неофициальные прозвища покровителя интернета, киберапостола и апостола Евхаристии.

Идея использовать искусственный интеллект для создания религиозного образа уже вызвала споры. Часть верующих критически отнеслась к тому, что технология была задействована при подготовке иконы, однако сам факт её освящения делает этот случай одним из наиболее необычных примеров применения ИИ в современной церковной практике.

Карло Акутис — итальянский католический святой, умерший в 2006 году в возрасте 15 лет от лейкемии. Он увлекался компьютерами и использовал интернет для популяризации католической веры, в том числе создал сайт-каталог евхаристических чудес. За это его нередко называют «покровителем интернета» и «киберапостолом». В 2020 году Акутис был беатифицирован, а в 2025 году канонизирован Католической церковью.