Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником и высоко оценил их вклад в развитие правовой системы страны. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства особо отметил профессионализм работников ФССП и их ответственное отношение к своим обязанностям.

«За прошедшие годы ФССП России проделала большую, содержательную работу, направленную на совершенствование отечественной правовой системы, реализацию государственной политики в сфере исполнения судебных актов, укрепление принципов справедливости и равенства перед законом», — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин назвал коллектив службы командой настоящих профессионалов. По его словам, приставы не только выполняют сложные государственные задачи, но и сохраняют традиции, заложенные ветеранами ведомства.

Особое внимание президент уделил внедрению современных технологий и эффективных управленческих решений. Он подчеркнул, что сотрудники ФССП активно используют новые подходы в работе, повышая качество исполнения судебных актов.

При этом одних профессиональных навыков для такой службы недостаточно. Глава государства напомнил о необходимости высокой компетентности, разносторонней подготовки и безупречных личных качеств. Не менее важным он назвал чуткое и внимательное отношение к людям.

Президент выразил уверенность, что Федеральная служба судебных приставов продолжит действовать чётко и эффективно, выполняя возложенные на неё задачи.

Ранее Life.ru сообщал, что судебные приставы взыскали с неплательщиков алиментов более 507 миллиардов рублей с 2017 года. По данным директора ФССП Дмитрия Аристова, только за первое полугодие 2026 года удалось взыскать 53,3 миллиарда рублей, что на 17% больше показателя аналогичного периода прошлого года.