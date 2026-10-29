ФССП призвала россиян погашать долги за 2–3 дня до выезда за границу

Россиянам, которым ограничили выезд за границу из-за долгов, необходимо погасить задолженность как минимум за два-три дня до поездки. Оплата непосредственно перед вылетом не гарантирует, что запрет успеют снять. Об этом предупредила начальник отдела организации исполнительного производства ГУ ФССП по Приморскому краю Наталья Криваль на пресс-конференции ТАСС во Владивостоке.

Представитель ведомства объяснила, что после внесения денег требуется время на проведение платежа и оформление необходимых документов. Пока эта процедура не завершена, ограничение продолжает действовать.

«Мы настоятельно рекомендуем не затягивать с погашением задолженности перед поездкой за границу, поскольку для снятия ограничения недостаточно только погасить указанную задолженность», — подчеркнула Криваль.

По её словам, деньги сначала должны поступить на депозитный счёт подразделения судебных приставов. Лишь после этого пристав-исполнитель принимает меры по прекращению действия установленного запрета.

Ранее юрист Сергей Гаврюшкин предупредил россиян об ускорении процедуры взыскания долгов за коммунальные услуги. С октября 2026 года благодаря интеграции ГИС ЖКХ, «Госуслуг» и службы судебных приставов исполнительные производства могут запускаться быстрее. По словам эксперта, при неуплате задолженности приставы вправе арестовать счета и имущество должника, а также временно ограничить его выезд за границу.