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Опубликовано 21 октября, 16:44

От квитанции до ареста счёта: Юрист объяснил новую схему взыскания долгов за коммуналку

Юрист Гаврюшкин: Взыскание долгов за ЖКХ ускорят через судебный приказ

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

С октября 2026 года взыскание долгов за ЖКХ переходит в режим цифрового ускорения. Благодаря сквозной интеграции ГИС ЖКХ, портала госуслуг и службы судебных приставов такие дела быстрее попадут в исполнительное производство. Но автоматического списания денег со счёта не будет, заявил URA.ru юрист Сергей Гаврюшкин.

Сначала управляющая компания или ресурсоснабжающая организация вправе обратиться к мировому судье за судебным приказом. Это возможно, если долг за услуги ЖКХ, капремонт и содержание общего имущества не превышает 500 тысяч рублей.

Судебный приказ должен быть выдан судьёй, вступить в законную силу и только затем поступить приставам. Должник может отменить приказ: на возражения даётся 10 дней.

О долге собственник узнает из копии заявления, которую обязана направить УК или РСО, а после вынесения приказа — из копии, которую мировой судья в течение пяти дней направит должнику. Сведения также размещают в платёжных документах и личном кабинете.

Судебный приказ — одновременно судебный акт и исполнительный документ. После вступления в силу он становится основанием для взыскания. Информация о приказах в реальном времени передаётся в банки, поэтому арест на счета могут наложить практически мгновенно.

Если денег на счёте не хватает, исполнительное производство не прекращается. Взыскание продолжается по мере поступления средств — до полного погашения долга.

Приставы могут обратить взыскание на имущество, деньги и ценные бумаги, на периодические выплаты от работодателя, а также наложить арест на имущество и временно ограничить выезд должника из России.

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С 1 октября вступят в силу нововведения в сфере ЖКХ. Кому включат отопление, как изменятся платежи и квитанции

Ранее Life.ru сообщал, что ФАС России выявила 457 нарушений в сфере ЖКХ и готовит новые меры контроля за тарифами. Одновременно растёт число разногласий, которые рассматриваются в досудебном порядке. Если в 2023 году таких обращений было 108, то в 2026-м их количество достигло 224 — рост более чем вдвое.

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Дарья Нарыкова
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