ФАС выявила 457 нарушений в сфере ЖКХ и готовит новые меры контроля за тарифами

Федеральная антимонопольная служба выявила 457 нарушений в сфере ЖКХ с 2019 года по первое полугодие 2026-го и представила новые меры контроля за ценообразованием. О результатах работы и планах ведомства рассказал статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский.

За указанный период служба и её территориальные органы выдали 329 предупреждений, приняли 128 решений и 52 предписания. Среди наиболее распространённых нарушений — навязывание невыгодных условий договоров, отказ от их заключения и необоснованное прекращение услуг по вывозу мусора.

Одновременно растёт число разногласий, которые рассматриваются в досудебном порядке. Если в 2023 году таких обращений было 108, то в 2026-м их количество достигло 224 — рост более чем вдвое. Общая сумма заявленных требований составляет 84,68 миллиарда рублей. При этом число судебных разбирательств в судах общей юрисдикции снизилось с 391 в 2023 году до 332 в 2025-м.

Отдельное внимание ФАС уделяет привлечению инвестиций в коммунальную инфраструктуру. С 1 сентября 2026 года начали действовать новые правила заключения регуляторных соглашений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Предполагается, что этот механизм позволит быстрее финансировать модернизацию сетей и обеспечит коммунальным предприятиям дополнительные источники средств на инвестиционные программы.

В числе регионов, наиболее активно привлекающих инвестиции в ЖКХ, Пузыревский назвал Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Якутию, Московскую, Тюменскую, Омскую, Иркутскую, Сахалинскую и Воронежскую области.

Также ведомство разрабатывает законопроект о регуляторном долге и инвестиционных предписаниях. Предлагается создать механизм урегулирования задолженности после прекращения регулируемой деятельности, а также обязать региональные власти направлять экономически необоснованные средства, ранее заложенные в тарифы, на строительство, модернизацию и реконструкцию коммунальной инфраструктуры.

Ранее Life.ru сообщал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал разобраться с необоснованным ростом коммунальных платежей в регионах. Парламентарий поручил профильному комитету проверить причины существенной разницы в индексации. Кроме того, ФАС объявила о контроле за изменением платы за ЖКУ с июля 2027 года. По данным ведомства, с начала 2026 года было проведено 190 проверок, по итогам которых из тарифных расчётов предписано исключить более 18 миллиардов рублей.