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Опубликовано 18 октября, 14:03

Комик Денис Дорохов оплатил 10 операций детям из Дагестана

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Российский комик Денис Дорохов профинансировал операции для десяти детей из Дагестана с врождённой расщелиной губы и нёба. Теперь артист решил продолжить благотворительную инициативу и оплатить лечение ещё десяти маленьких пациентов. Об этом рассказал пластический хирург Анвар Жахбаров.

Комик Денис Дорохов оплатил 10 операций детям из Дагестана и поможет ещё десяти. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/

Год назад Дорохов приехал в Дагестан и узнал о проблеме детей с врождёнными челюстно-лицевыми особенностями. По словам Жахбарова, республика занимает первое место в России по распространённости расщелин губы и нёба.

Тогда артист не ограничился публикацией в социальных сетях. Он взял на себя расходы на хирургическое лечение десяти детей, нуждавшихся в помощи специалистов.

Врождённая расщелина губы и нёба — особенность развития челюстно-лицевой области, которая может затруднять питание и формирование речи. Для её коррекции применяют хирургическое лечение, иногда состоящее из нескольких этапов.

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Ранее Life.ru рассказывал о волонтёрах, которые приехали в Дагестан помогать пострадавшим от паводка. Героями спецпроекта «Чужой воды не бывает» стали добровольцы, оставившие привычную жизнь ради помощи жителям республики. Один из них — московский студент, который отправился в регион, взяв отпуск за свой счёт.

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Анастасия Никонорова
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