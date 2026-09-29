В Петербурге провели внутриутробную операцию и спасли неродившегося ребёнка

Врачи Педиатрического университета Санкт-Петербурга вернули подвижность ног ребёнку с расщеплением позвоночника, прооперировав его ещё до рождения. После появления на свет у мальчика выявили лишь минимальные неврологические нарушения.

В Петербурге спасли неродившегося ребёнка. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Патологию обнаружили на плановом УЗИ. Она угрожала малышу параличом и нарушением работы тазовых органов. Его мама приехала за помощью из Чувашии. Демид стал её десятым ребёнком. Хирурги провели вмешательство через небольшие проколы в два этапа с перерывом в несколько недель. Они закрыли дефект и защитили спинной мозг.

После вмешательства на 29-й неделе беременность продолжалась ещё шесть недель. О результатах операции медики рассказали, убедившись в благополучном состоянии ребёнка. После рождения Демиду потребовалась установка шунта для восстановления баланса спинномозговой жидкости, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее московские хирурги помогли двухлетнему мальчику, который почти не мог есть. Из-за редкого нарушения пища с трудом проходила в желудок. После успешной операции ребёнка выписали домой в хорошем состоянии.