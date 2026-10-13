Комитет Совфеда поддержал кандидатуры четырёх судей Верховного суда

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал назначить Олега Нефедова заместителем председателя Верховного суда России — руководителем Судебной коллегии по гражданским делам. Также сенаторы поддержали кандидатуры ещё трёх претендентов на судейские должности.

На заседании рассмотрели представленные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры. Их представил полномочный представитель главы государства в Совете Федерации Артур Муравьёв. С информацией о профессиональной деятельности претендентов выступил председатель Верховного суда Игорь Краснов.

Помимо Нефедова, профильные комитеты Совфеда поддержали назначение Ларисы Шеломановой, Эдуарда Каминского и Любови Бессчасной судьями Верховного суда РФ. Каминский претендует на должность в коллегии по гражданским делам, а Шеломанова — в коллегии по административным делам.

Нефедов уже занимает пост заместителя председателя Верховного суда. В марте 2026 года его назначили руководителем Дисциплинарной коллегии. Теперь он может возглавить коллегию по гражданским делам, которой ранее руководил Юрий Глазов.

В сентябре Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление Глазова об отставке и прекратила его полномочия. Должность председателя коллегии по гражданским делам стала вакантной.

Окончательное решение по всем четырём кандидатурам предстоит принять Совету Федерации на пленарном заседании. Пока речь идёт только о рекомендациях профильных комитетов, а не о состоявшихся назначениях.

Ранее Life.ru сообщал о назначении новых заместителей председателя и судей Верховного суда России. Тогда Совет Федерации утвердил Олега Нефедова руководителем Дисциплинарной коллегии, а также согласовал назначения других представителей высшей судебной инстанции.