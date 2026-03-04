Совфед назначил новых зампредов и судей Верховного суда

Совет Федерации на пленарном заседании назначил заместителей председателя Верховного суда России. До этого президент Владимир Путин внёс соответствующие кандидатуры на рассмотрение сенаторов.

Владимир Давыдов был назначен первым заместителем председателя ВС РФ (ранее он занимал должность заместителя председателя). Владимир Хомчик переназначен заместителем председателя ВС РФ — председателем Судебной коллегии по делам военнослужащих. Николай Тимошин стал заместителем председателя ВС РФ — председателем Судебной коллегии по уголовным делам. Олег Нефедов назначен заместителем председателя ВС РФ — председателем Дисциплинарной коллегии. Оба ранее работали судьями Верховного суда.

Кроме того, сенаторы утвердили Дениса Кунева и Андрея Ноговицина судьями ВС РФ, а судья Верховного суда Олег Зателепин включён в состав президиума ВС.

Ранее президент России Владимир Путин назначил новым послом РФ в Польше Георгия Михно. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Михно возглавил дипломатическую миссию в Варшаве.