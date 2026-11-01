Нынешний политический кризис в Польше стал продолжением противостояния, которое началось ещё в 2015 году после поражения либеральной «Гражданской платформы» на парламентских выборах. Именно тогда возник спор за контроль над Конституционным трибуналом, последствия которого страна ощущает до сих пор. На это обратил внимание политолог Владимир Корнилов в беседе с RT.

По его словам, после смены власти представители прежнего парламентского большинства попытались сохранить влияние на суд через назначения судей. Однако президент Анджей Дуда, представлявший противоположный политический лагерь, отказался принимать присягу у части избранных кандидатов. Так возник конфликт между ветвями власти, который с годами только обострялся.

«Возникла конституционная коллизия, которую, собственно, мы и наблюдаем сейчас, уже при столкновении либералов во главе с премьером Дональдом Туском и правыми во главе с президентом Каролем Навроцким», — написал Корнилов.

Новый виток противостояния произошёл весной 2026 года. В марте сейм избрал шесть судей Конституционного трибунала, но Навроцкий согласился принять присягу только у двоих. Остальные провели церемонию в парламенте, однако президент и председатель суда Богдан Свенчковский отказались признавать такой порядок назначения.

Осенью ситуация повторилась с ещё одним судьёй. Спор о законности назначений фактически разделил польские власти на два лагеря: правительство Дональда Туска настаивает на правомерности решений сейма, а президент и прежнее руководство трибунала оспаривают процедуру вступления новых судей в должность.

Противостояние резко обострилось 30 октября. Судья Анна Корвин-Пиотровская объявила о временном отстранении Свенчковского и его заместителя и взяла на себя руководство трибуналом. Противники этого решения сочли его незаконным. Навроцкий прервал зарубежную поездку и экстренно вернулся в Варшаву, где у здания суда уже собрались протестующие.

Корнилов предположил, что сторонники Туска решили перейти к решительным действиям, воспользовавшись отсутствием президента в стране. При этом юридическая правомерность смены руководства Конституционного трибунала остаётся предметом спора между польскими политическими силами.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Туск в обращении к нации 31 октября отказался идти на компромисс с оппозицией по вопросу Конституционного суда. Премьер обвинил партию «Право и справедливость», действующего президента Кароля Навроцкого и его предшественника Анджея Дуду в затягивании кризиса. По словам главы правительства, восстановлению работы суда препятствуют политические противники его кабинета.