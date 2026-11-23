Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил проект новой Конституции страны. Документ опубликовали на специальном сайте, где граждане смогут ознакомиться с предложенными изменениями и высказать своё мнение.

О запуске платформы глава армянского правительства сообщил на своей странице в соцсетях. По словам Пашиняна, власти постарались сделать обсуждение нового Основного закона максимально доступным для жителей республики.

«Я рад представить проект новой Конституции Армении на сайте, созданном специально для этой цели. Сайт был создан для того, чтобы сделать его наиболее удобным для каждого гражданина для чтения проекта Конституции и подачи предложений», — написал премьер.

Текст разместили на портале «Твоя Конституция». Через него жители Армении могут изучить проект и направить свои предложения. Публикация документа открывает этап общественного обсуждения, а не означает вступление новой Конституции в силу.

Власти намерены собрать замечания граждан и обсудить предложенные изменения до дальнейшего рассмотрения проекта.

Что именно меняется

1. Убрана ссылка на Декларацию о независимости. В действующей Конституции преамбула отсылает к закреплённым в Декларации принципам армянской государственности и общенациональным целям. В проекте этой отсылки больше нет. Сама Декларация, однако, от этого автоматически не отменяется.

2. По-новому сформулирована преамбула. В ней говорится о строительстве независимого, мирного, безопасного и благополучного государства в пределах международно признанной территории Армении, а также о передаче государственности будущим поколениям.

3. Сохранена парламентская республика. Проект не предполагает возвращения к президентской модели правления. Также без изменений оставлено положение об Армянской апостольской церкви.

4. Обсуждается перераспределение полномочий государственных органов. Министр юстиции Србуи Галян ранее рассказывала о планах расширить полномочия президента и усилить парламентский контроль за правительством, включая возможность выражения недоверия отдельным министрам. Пашинян также анонсировал квоты для оппозиции в независимых государственных органах. Эти предложения озвучивались до публикации документа; их окончательные формулировки в проекте требуют отдельной сверки.

Ранее Life.ru сообщал, что Пашинян пообещал представить новую редакцию Конституции до конца ноября. Тогда премьер объяснил, что после общественных обсуждений и сбора предложений документ планируют направить в парламент. При этом власти не исключали досрочных выборов, если оппозиция откажется поддержать проведение референдума.