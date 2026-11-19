Власти Армении представят предварительную версию новой Конституции уже на следующей неделе. Об этом премьер-министр республики Никол Пашинян заявил на заседании правительства.

«На следующей неделе будет обнародован предварительный проект новой конституции», — сказал глава кабмина.

Ранее Пашинян рассчитывал представить документ до конца ноября. После публикации проекта власти намерены организовать общественные обсуждения, собрать предложения и затем передать Основной закон на рассмотрение парламента.

При этом принятие новой Конституции уже стало предметом разногласий с оппозицией. Life.ru уже писал, что Пашинян допустил проведение внеочередных парламентских выборов, если оппозиционные депутаты откажутся поддержать вынесение документа на референдум. Для этого властям необходимо заручиться голосами не менее двух третей парламентариев.