Пашинян допустил досрочные выборы в Армении из-за новой Конституции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил проведение внеочередных парламентских выборов, если оппозиция откажется поддержать проект новой Конституции. Об этом он сообщил журналистам.

Правящая партия «Гражданский договор» не располагает необходимым конституционным большинством, чтобы самостоятельно вынести новый Основной закон на референдум. Поэтому власти намерены сначала попытаться договориться с оппозиционными депутатами.

«Мы попытаемся убедить. Не получится — пойдём по другим сценариям, в том числе можем провести внеочередные выборы», — предупредил Пашинян.

Армянский премьер назвал принятие новой Конституции принципиальным вопросом для будущего государства. По его словам, власти опубликуют проект документа, организуют общественные обсуждения и направят его на рассмотрение парламента.

Пашинян также напомнил о своих обязательствах перед избирателями, среди которых изменение Конституции, подписание и ратификация мирного договора с Азербайджаном. При этом он дал понять, что дальнейшее пребывание у власти связывает с поддержкой этого курса населением. Если граждане не захотят его реализации, политик не исключил завершения собственной миссии.

Согласно действующей Конституции Армении, для вынесения проекта нового Основного закона на референдум необходимы голоса не менее двух третей депутатов парламента. Последняя крупная конституционная реформа состоялась в 2015 году, когда республика перешла к парламентской форме правления.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян попросил однопартийцев из «Гражданского договора» временно меньше критиковать Россию, чтобы «пережить эту зиму». По данным источника, указание касается прежде всего самых антироссийски настроенных членов партии и связано с отопительным сезоном, когда Армении может понадобиться помощь Москвы.