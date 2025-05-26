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Регион
26 мая, 07:50

Пашинян грозится изменить Конституцию Армении

Пашинян: Изменю Конституцию, если суд не одобрит мир с Азербайджаном

Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Роман Наумов

Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Роман Наумов

Будущее мирного соглашения между Ереваном и Баку остаётся неопределённым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к конституционной реформе, если Конституционный суд не одобрит данный договор.

На международном форуме Yerevan Dialogue он заявил, что соглашение нужно отправить в Конституционный суд. По его словам, у них нет другого выбора.

«Если Конституционный суд решит, что соглашение не соответствует законам Армении, то моя личная позиция заключается в том, что я инициирую внесение изменений в Конституцию, поскольку считаю, что возможность заключения мира нельзя упускать», — заявил на форуме Пашинян.

Полтора месяца назад МИД Армении сообщил о согласованном с Азербайджаном тексте мирного договора. Баку требует изменений в Конституции Армении, прекращения обстрелов и ликвидации Минской группы ОБСЕ.

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Ранее Пашинян заявил, что войны между Арменией и Азербайджаном не будет. По его словам, текст мирного соглашения скоро будет подписан. Якобы Армения намерена двигаться по пути мира, свободы и демократии, однако пока этот процесс затягивается.

Алиса Хуссаин
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