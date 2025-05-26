Пашинян грозится изменить Конституцию Армении

Будущее мирного соглашения между Ереваном и Баку остаётся неопределённым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к конституционной реформе, если Конституционный суд не одобрит данный договор.

На международном форуме Yerevan Dialogue он заявил, что соглашение нужно отправить в Конституционный суд. По его словам, у них нет другого выбора.

«Если Конституционный суд решит, что соглашение не соответствует законам Армении, то моя личная позиция заключается в том, что я инициирую внесение изменений в Конституцию, поскольку считаю, что возможность заключения мира нельзя упускать», — заявил на форуме Пашинян.

Полтора месяца назад МИД Армении сообщил о согласованном с Азербайджаном тексте мирного договора. Баку требует изменений в Конституции Армении, прекращения обстрелов и ликвидации Минской группы ОБСЕ.