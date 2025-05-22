Скорее таксист, но не модник: Стилист разнёс кепку Пашиняна, скопировавшего «твидовую мафию»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, известный своей любовью к неформальному стилю, в очередной раз вызвал бурю обсуждений своим внешним видом. На этот раз камнем преткновения стала кепка, в которой он пришёл на выставку «Пути восстановления государственности» в Музее истории, и которую пользователи соцсетей тут же окрестили «кепкой таксиста». Life.ru обратился к стилисту Владимиру Дубинину, чтобы выяснить, насколько удачен этот выбор.

Кепка у Пашиняна – восьмиклинка, так называемая. Её носят с костюмом-тройкой с жилеткой, этот образ основан на моде 20-х годов. Такой стиль называется «твидовая мафия», особенно популярен был в Англии. Владимир Дубинин Стилист

Никол Пашинян в Музее истории Армении. Видео © Telegam / Nikol_Pashinyan_PM

Дубинин отметил, что выбранный серый цвет ткани кепки вполне уместен, однако отсутствие жилетки делает образ незавершённым и, возможно, даже нелепым. По мнению стилиста, кепка в данном случае является лишним элементом.

«На Пашиняне выбран строгий серый тон ткани, но без жилетки это смотрится не совсем гармонично. На мой взгляд, в данном образе кепка лишняя», – резюмировал Дубинин.