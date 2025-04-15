Тряска и странное поведение Пашиняна в парламенте Армении попали на видео

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна сильно затрясло на выступлении в парламенте, странное поведение политика показали во время прямой трансляции. Глава армянского правительства вёл себя достаточно необычно и активно жестикулировал руками.

Пашиняна затрясло в парламенте. Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / / Parliament of Armenia

Причиной такой тряски Пашиняна стали обвинения со стороны парламентской оппозиции, касающиеся бюджетной политики правительства. Он пытался поставить на место противников, подчеркнув, что нынешний кабмин «заполнял, заполняет и будет заполнять бюджет».

«Это сцена из фантастического фильма: представитель оппозиции берёт голос в порядке очереди и говорит: люди, они заполняют бюджет. А куда их деть? В наши карманы? С ума сойти!» — возмущался с трибуны премьер, размахивая руками.