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15 апреля, 11:36

Тряска и странное поведение Пашиняна в парламенте Армении попали на видео

Премьер-министра Армении Пашиняна затрясло во время выступления в парламенте

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна сильно затрясло на выступлении в парламенте, странное поведение политика показали во время прямой трансляции. Глава армянского правительства вёл себя достаточно необычно и активно жестикулировал руками.

Пашиняна затрясло в парламенте. Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / / Parliament of Armenia

Причиной такой тряски Пашиняна стали обвинения со стороны парламентской оппозиции, касающиеся бюджетной политики правительства. Он пытался поставить на место противников, подчеркнув, что нынешний кабмин «заполнял, заполняет и будет заполнять бюджет».

«Это сцена из фантастического фильма: представитель оппозиции берёт голос в порядке очереди и говорит: люди, они заполняют бюджет. А куда их деть? В наши карманы? С ума сойти!» — возмущался с трибуны премьер, размахивая руками.

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Ранее Пашинян откровенно признался, когда может покинуть пост премьер-министра Армении. Он заявил, что уйдёт с должности только в том случае, если народ выступит против остановки «карабахского движения». Премьер призвал соотечественников не поддерживать идею о присоединении Карабаха к республике.

Обложка ©

ТАСС / Роман Наумов

Наталья Афонина
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