Суд Армении оправдал пенсионера, бросившего в Пашиняна яблоко

Суд Армении оправдал 72-летнего пенсионера Альберта Арстамяна, который бросил яблоко в премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом рассказал защитник задержанного на странице в соцсети.

Напомним, Альберт Арстамян был задержан в августе 2024 года, после того как бросил яблоко в сторону Никола Пашиняна. Он в тот момент навещал родственника в Ереване, проживающего на улице Рубинянца. Глава армянского правительства не пострадал.