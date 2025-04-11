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11 апреля, 19:21

Суд Армении оправдал пенсионера, бросившего в Пашиняна яблоко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON

Суд Армении оправдал 72-летнего пенсионера Альберта Арстамяна, который бросил яблоко в премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом рассказал защитник задержанного на странице в соцсети.

«Альберт Арстамян оправдан судом», — написал адвокат.

Обвиняемому вменялось «хулиганство». Он находился под подпиской о невыезде.

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Напомним, Альберт Арстамян был задержан в августе 2024 года, после того как бросил яблоко в сторону Никола Пашиняна. Он в тот момент навещал родственника в Ереване, проживающего на улице Рубинянца. Глава армянского правительства не пострадал.

Юрий Лысенко
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