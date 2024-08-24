Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 14:37

В Армении 71-летний пенсионер швырнул яблоко в Пашиняна

РИАН: В Армении задержали мужчину, который швырнул яблоко в сторону Пашиняна

В Армении задержали мужчину, который швырнул яблоко в сторону премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета республики.

«Деталей сообщить не могу. Есть задержанный», — сказал собеседник агентства, отметив, что по данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Вчера издание ArmLur.am сообщило, что Пашинян навещал родственника на улице Рубинянца. Во время визита, по словам одного из жильцов, другой житель дома из окна многоэтажки швырнул в сторону премьера яблоко. По информации армянских СМИ, задержанный — 71-летний пенсионер.

Ранее сообщалось, что Пашинян вновь призвал принять новую конституцию. По его словам, нынешний свод законов граждане Армении не считают своим, поскольку он был введён правящей элитой.

Путин и Пашинян пообщались по телефону и договорились о встрече
Путин и Пашинян пообщались по телефону и договорились о встрече
Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Армения
  • Никол Пашинян
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров