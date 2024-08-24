В Армении 71-летний пенсионер швырнул яблоко в Пашиняна

В Армении задержали мужчину, который швырнул яблоко в сторону премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета республики.

«Деталей сообщить не могу. Есть задержанный», — сказал собеседник агентства, отметив, что по данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Вчера издание ArmLur.am сообщило, что Пашинян навещал родственника на улице Рубинянца. Во время визита, по словам одного из жильцов, другой житель дома из окна многоэтажки швырнул в сторону премьера яблоко. По информации армянских СМИ, задержанный — 71-летний пенсионер.