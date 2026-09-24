Пашинян попросил однопартийцев меньше критиковать Россию, чтобы «‎пережить зиму»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил представителей правящей партии «Гражданский договор» временно меньше критиковать Россию, чтобы «‎пережить эту зиму». Об этом сообщает армянская газета «Иравунк» со ссылкой на источник внутри партии.

По словам инсайдера, указание прежде всего коснулось наиболее антироссийски настроенной части партии. Отмечается, что такая просьба главы правительства республики связана с предстоящим отопительным сезоном, когда стране может понадобиться помощь Москвы.

«Сейчас постарайтесь поменьше обсуждать темы, связанные с Россией», — передаёт источник газеты слова Пашиняна.

Ранее Пашинян заявил о намерении Армении искать альтернативу российскому газу. Пока же Москва остаётся главным поставщиком топлива в республику: по данным Life.ru, в 2025 году объём российских поставок составил 2,23 млрд кубометров, ещё 477 млн кубометров Армения получила из Ирана.