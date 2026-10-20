Перепутал Киргизию и Казахстан: Пашинян жёстко оконфузился и тут же нашёл виновного в своём провале

Глава армянского кабмина Никол Пашинян принял решение освободить от должности руководителя Службы государственного протокола Гагика Ванояна. Соответствующее официальное распоряжение появилось на информационном ресурсе правительства республики.

По сообщениям местных средств массовой информации, основанием для столь жёсткой кадровой перестановки стал досадный инцидент, случившийся на официальном мероприятии с участием президента Киргизии Садыра Жапарова.

Курьезный случай произошел 17 октября во время оглашения итогов двусторонних переговоров в Ереване. Выступая перед журналистами, армянский премьер-министр допустил грубую оплошность и публично представил высокого гостя лидером Республики Казахстан.

Судя по принятым мерам, ответственность за конфуз на международной арене возложили на протокольную службу премьера. Допустивший подготовку некорректных формулировок чиновник немедленно лишился своего поста. Ваноян руководил ключевым протокольным ведомством с конца 2022 года.