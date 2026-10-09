«Будешь теперь между»: Лукашенко подшутил над Пашиняном
Лукашенко пошутил над Пашиняном во время общей фотосессии на саммите СНГ
Обложка © Проект «Пул первого»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил над премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время общей фотосессии на саммите СНГ.
Лукашенко пошутил над Пашиняном во время общей фотосессии на саммите СНГ. Видео © Проект «Пул первого»
Армянский политик подошёл последним, когда остальные участники уже собрались для снимка. Ему предстояло занять место между главами Белоруссии и Азербайджана. Такое соседство стало поводом для реплики. Слова были обращены к Пашиняну, который присоединялся к коллегам перед фотографированием.
«Никуда он от нас не денется. Будешь теперь между», — сказал Лукашенко.
2 октября Лукашенко призвал Армению оценить последствия сближения с Евросоюзом. Он предложил сначала выяснить, смогут ли европейские покупатели заменить нынешние рынки сбыта армянского коньяка, овощей и фруктов.
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