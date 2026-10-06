Ушаков: Встреча Путина и Пашиняна на саммите СНГ не планируется

Отдельная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите СНГ в Туркмении не запланирована. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Не планируется встреча», — ответил он на соответствующий вопрос.

При этом Ушаков не исключил, что Путин и Пашинян могут пообщаться непосредственно во время мероприятий саммита.

«Хотя контакт по ходу всех мероприятий нельзя исключать», — добавил помощник президента РФ.

Таким образом, отдельные переговоры в графике российского лидера не предусмотрены, однако возможность краткого разговора на полях встречи лидеров СНГ сохраняется.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что идея трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС интересна, но практическая подготовка пока не ведётся. О ней знают все три лидера, однако конкретной проработки формата ещё не было. Путин ранее тоже допускал такие переговоры, отметив, что многое зависит от Китая как принимающей стороны и от повестки.