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Регион
Опубликовано 6 октября, 19:20

Ушаков: Встреча Путина и Пашиняна на саммите СНГ не планируется

Никол Пашинян и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Никол Пашинян и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Отдельная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите СНГ в Туркмении не запланирована. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Не планируется встреча», — ответил он на соответствующий вопрос.

При этом Ушаков не исключил, что Путин и Пашинян могут пообщаться непосредственно во время мероприятий саммита.

«Хотя контакт по ходу всех мероприятий нельзя исключать», — добавил помощник президента РФ.

Таким образом, отдельные переговоры в графике российского лидера не предусмотрены, однако возможность краткого разговора на полях встречи лидеров СНГ сохраняется.

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Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что идея трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС интересна, но практическая подготовка пока не ведётся. О ней знают все три лидера, однако конкретной проработки формата ещё не было. Путин ранее тоже допускал такие переговоры, отметив, что многое зависит от Китая как принимающей стороны и от повестки.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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