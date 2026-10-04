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Опубликовано 4 октября, 12:31

Совбез, Туркмения, учителя: Раскрыт рабочий график Путина на неделю

Путин на неделе встретится с педагогами и посетит саммит СНГ в Туркмении

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с лауреатами конкурса «Учитель года» и отправится в Туркменистан на саммит лидеров стран СНГ. Об этом сообщил журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Встреча с педагогами запланирована на 5 октября, когда в России отмечают День учителя. Президент пообщается с лауреатами всероссийского профессионального конкурса.

Саммит СНГ состоится 9 октября в туркменской туристической зоне «Аваза». Путин ранее подтвердил своё участие в заседании Совета глав государств Содружества. В рабочем графике российского лидера также предусмотрены открытие высокотехнологичного предприятия и совещание с членами Совета безопасности.

Кремль начал подготовку к прямой линии с Путиным
Кремль начал подготовку к прямой линии с Путиным

Ранее Life.ru сообщал, что Путин обсудил подготовку к саммиту СНГ с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Во время телефонного разговора 22 сентября лидеры также затронули двустороннее сотрудничество и подтвердили намерение развивать стратегическое партнёрство Москвы и Ашхабада.

Больше новостей о российско-туркменских отношениях — в разделе «Туркменистан» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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