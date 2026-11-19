Премьер Армении Никол Пашинян готов уйти в отставку после заключения мира с Азербайджаном. Об этом он заявил в парламенте страны.

Глава армянского правительства назвал подписание и ратификацию мирного соглашения главным условием завершения своей политической миссии. При этом он допустил уход с поста и по другому сценарию — если граждане отвергнут новую конституцию на референдуме.

«Я посчитаю свою миссию выполненной с подписанием и ратификацией мирного соглашения, фундаментальным институциональным миром. И я ухожу в обоих вариантах. Я говорю: идите и отстраните меня», — подчеркнул Пашинян.

По словам премьера, принятие новой конституции позволит обеспечить подписание и ратификацию соглашения с Баку. Он выразил готовность лично отвечать за выполнение этой задачи и поставить на кон свой политический капитал ради достижения устойчивого мира.

Одновременно Пашинян предложил оппозиции передать решение о конституционных изменениях гражданам. Если население не поддержит позицию властей и проголосует против предложенного документа, глава правительства также готов оставить должность.

Пашиняну 51 год. Пост премьера он занял в 2018 году, сменив Сержа Саргсяна.

Ранее Life.ru сообщал о переговорах Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Дублине. Политики обсудили продвижение мирного процесса, торговое сотрудничество, транспортное сообщение и делимитацию государственной границы.