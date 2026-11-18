Обвинения в гибели армянских солдат во время конфликта в Карабахе вызвали резкую реакцию премьера Армении Никола Пашиняна. Во время правительственного часа он перешёл на крик и стал угрожать оппозиции.

«Вы подчиняетесь той политической линии, которую я определяю, поскольку я имею народную легитимность, а вы тут благодаря деньгам. Сейчас отберём у вас эти деньги, и станете политическими бомжами, как и были политическими бомжами», — сказал на повышенных тонах премьер.

Причиной для перепалки стало выступление Ануш Мирзоян, представляющей оппозиционную фракцию партии «Сильная Армения». Депутат возложила на главу правительства ответственность за смерть тысяч армянских военнослужащих в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Отвечая политическим противникам, Пашинян обвинил их в воровстве и назвал предателями. Кроме того, премьер заявил, что оппозиционеры тайком убрали из парламентского зала флаги бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По его словам, этим они последовали политическому курсу армянского правительства.

Перепалка продолжилась и после выступления главы кабмина. Оппозиционные депутаты неоднократно возвращались к событиям в Нагорном Карабахе, а Пашинян каждый раз снова повышал голос и высказывал угрозы в их адрес.

Обострение обстановки в регионе произошло 19 сентября 2023 года. Азербайджанские власти объявили о проведении «антитеррористических мероприятий локального характера», потребовав вывода армянских войск. В Ереване утверждали, что вооружённых сил Армении на территории Карабаха нет, а действия Баку назвали «широкомасштабной агрессией». Российская сторона призвала прекратить кровопролитие и возобновить дипломатическое урегулирование.

Уже 20 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о достижении соглашения о приостановке операции. Договорённость, согласно заявлению ведомства, была достигнута при участии российского миротворческого контингента.

Спустя восемь дней, 28 сентября, президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал документ о прекращении её существования с 1 января 2024 года. Жителям предписывалось ознакомиться с предложенными Баку условиями реинтеграции и самим определить, смогут ли они остаться в регионе. По сведениям Еревана, в Армению прибыли свыше 120 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о роли Москвы в прекращении кровопролития в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Дипломат подчеркнула, что российские миротворцы не только обеспечивали безопасность местных жителей, но и помогали восстанавливать мирную жизнь после боевых действий. По её словам, военнослужащие занимались разминированием территорий, оказывали гуманитарную помощь и выполняли поставленные задачи с риском для собственной жизни. Захарова также отметила, что Россия внесла решающий вклад в прекращение вооружённого противостояния и создала условия для дальнейшего урегулирования ситуации в регионе.