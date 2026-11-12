Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили дальнейшее сближение двух стран, развитие торговых отношений и транспортного сообщения. Переговоры состоялись на полях саммита Европейского политического сообщества в Дублине, сообщает азербайджанское агентство APA.

Стороны уделили особое внимание практическим мерам по укреплению доверия и продвижению мирного процесса. Основой обсуждений стали договорённости, достигнутые 8 августа 2025 года на саммите в Вашингтоне, и принятая тогда совместная декларация.

Отдельной темой встречи стало расширение экономического сотрудничества между Баку и Ереваном. Лидеры рассмотрели перспективы торговли, развития транзитных маршрутов и транспортной инфраструктуры, которые должны обеспечить более тесные связи между соседними государствами.

Алиев и Пашинян также затронули вопросы делимитации государственной границы. Помимо территориального урегулирования, политики обсудили дальнейшие шаги по укреплению взаимного доверия и реализации мирных договорённостей.

Ранее Life.ru сообщал, что США, Армения и Азербайджан приступили к совместной работе над транспортным проектом «Маршрут Трампа», создав специальные группы по развитию инфраструктуры и передаче электроэнергии. В состав делегаций вошли представители государственных ведомств и технические специалисты трёх стран. Проект предусматривает строительство транспортного коридора через Сюникскую область Армении, который соединит основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономией. Первоначальные договорённости о его создании были достигнуты в августе 2025 года на встрече Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. В июне 2026 года американская и армянская стороны подписали рамочное соглашение, определившее основу дальнейшей реализации инициативы.