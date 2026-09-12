Конструктор «Энергии — Бурана» Владимир Бугров умер в возрасте 93 лет
Владимир Бугров. Обложка © Сайт МАИ
В возрасте 93 лет умер Владимир Бугров — один из ведущих конструкторов многоразового космического комплекса «Энергия — Буран». О его смерти RG.ru сообщила супруга Елена.
Бугров участвовал в разработке техники для нескольких направлений советской космической программы: от высадки человека на Луну до пилотируемого облёта Венеры и Марса. Он проектировал тяжёлый межпланетный и лунный орбитальный корабли, а позднее работал над «Энергией — Бураном».
К полётам конструктор готовился и сам. В 1966–1968 годах он состоял в отряде космонавтов ЦКБЭМ, проходил подготовку по лунной программе и испытывал скафандр «Кречет-94».
В интервью в 2018 году Бугров так оценивал масштаб комплекса «Энергия — Буран»: «Мировая ракетно-космическая техника не знает ничего похожего по масштабу и сложности».
Путь в отрасли он начал после окончания МАИ в 1956 году. В ОКБ-301 участвовал в создании крылатой ракеты «Буря» и зенитного комплекса «Даль», а в 1961-м перешёл в ОКБ-1. Там прошёл путь от старшего инженера до ведущего конструктора и начальника лаборатории.
Инженерные интересы Бугрова выходили за пределы космонавтики. Он создал компанию «Одиссей», занимавшуюся строительством океанской гоночной яхты, руководил дельтапланерным клубом и написал книгу «Марсианский проект С. П. Королёва».
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