Умер первый уроженец Калининградской области Александр Дорофеев

Генерал-майор Александр Дорофеев, которого называли первым уроженцем Калининградской области, скончался 10 сентября в Майкопе. Ему было 80 лет, сообщило правительство региона.

Дорофеев родился в 00:01 4 июля 1946 года в городе Тапиау, позднее переименованном в Гвардейск. В тот же день вышел указ о переименовании Кёнигсбергской области в Калининградскую, поэтому военного считали её первым рождённым жителем.

Он был сыном фронтовика и Героя России Анатолия Дорофеева. Во время Великой Отечественной войны тот участвовал в Восточно-Прусской операции и командовал батальоном при штурме Пиллау. Александр Дорофеев связал жизнь с армией.

Александр Дорофеев связал жизнь с армией. Он служил в Чехословакии и ГДР, занимал должность начальника штаба 79-го гвардейского мотострелкового полка в Калининграде и участвовал в Первой чеченской кампании. После завершения службы генерал-майор занимался военно-патриотической работой и сохранением памяти об участниках Великой Отечественной войны. Он подготовил сотни биографических и исторических публикаций. Летом 2026 года Александр Дорофеев получил памятную медаль к юбилею региона.

А накануне стало известно, что после тяжёлой и продолжительной болезни умер почётный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. Ему было 82 года. Богданов четверть века возглавлял СЖР, а ранее руководил Дирекцией программ Центрального телевидения.