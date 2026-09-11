Принцесса Норвегии Астрид умерла через 2 дня после похорон брата-короля Харальда

Принцесса Норвегии Астрид Мод Ингеборг скончалась в возрасте 94 лет. О смерти представительницы королевской семьи сообщила пресс-служба норвежского королевского дома.

«Принцесса Астрид умерла сегодня, 11 сентября, в возрасте 94 лет», — говорится в сообщении. Что стало причиной, не уточняется, но монаршая персона ранее перенесла несколько заболеваний, а в марте была госпитализирована с пневмонией.

Астрид была старшей дочерью короля Олафа V и сестрой недавно умершего короля Харальда V. Её не стало ровно через две недели после смерти её младшего брата и всего через два дня после его государственных похорон. Она родилась в 1932 году и на протяжении десятилетий участвовала в официальных мероприятиях королевской семьи. После смерти матери, кронпринцессы Марты, в 1954 году Астрид временно исполняла обязанности первой леди Норвегии и сопровождала отца на государственных мероприятиях.

Харальд V скончался 28 августа в госпитале Осло на 90-м году жизни. До этого монарха госпитализировали из-за инфекции и осложнений на фоне гемолитической анемии. После смерти Харальда престол перешёл к его сыну, который принял имя Хокон VIII и позднее принёс конституционную присягу в парламенте Норвегии. Новый монарх сохранил династический девиз «Всё для Норвегии». Харальда V похоронили в мавзолее в Осло 9 сентября.