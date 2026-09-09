Короля Норвегии Харальда V похоронили в мавзолее в Осло

В Осло состоялись похороны короля Норвегии Харальда V, скончавшегося в возрасте 89 лет. Церемония прощания прошла в кафедральном соборе норвежской столицы, сообщает NRK.

Гроб доставили из часовни Королевского дворца в собор, где в 13:00 по местному времени началось отпевание. Службу возглавил председательствующий епископ Норвежской лютеранской церкви Олав Фиксе Твейт.

После церемонии траурная процессия направилась к крепости Акерсхус. Там состоялась закрытая семейная церемония, после которой гроб Харальда V опустили в королевскую усыпальницу.

Проститься с монархом пришли его родственники, включая сына и нового короля Норвегии Хокона VIII. На церемонию также прибыли король Дании Фредерик X, шведский монарх Карл XVI Густав, король Нидерландов Виллем-Александер и представители других европейских и азиатских династий.

Среди зарубежных гостей были французский премьер Себастьен Лекорню, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и генерал-губернатор Канады Луиза Арбур. Харальд V занимал норвежский престол с 1991 года и правил страной 35 лет.

Харальд V скончался 28 августа в госпитале Осло на 90-м году жизни. До этого монарха госпитализировали из-за инфекции и осложнений на фоне гемолитической анемии. После смерти Харальда престол перешёл к его сыну, который принял имя Хокон VIII и позднее принёс конституционную присягу в парламенте Норвегии. Новый монарх сохранил династический девиз «Всё для Норвегии».