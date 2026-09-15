«Конверт» перевесил: 55% россиян готовы на серую зарплату ради прибавки в 50%

Больше половины работающих россиян готовы получать зарплату неофициально, если за счёт этого их доход увеличится на 50%. На такое предложение согласились бы 55% опрошенных, следует из исследования Аналитического центра ВЦИОМ. Ещё 37% отказались бы от такой схемы.

При этом сейчас абсолютное большинство работников — 84% — получают зарплату полностью официально. За 20 лет их доля выросла на 13 процентных пунктов: в 2006 году показатель составлял 71%. Полностью или частично деньги «в конверте» получают 9% работающих россиян против 19% в 2006-м.

Отношение к «серым» зарплатам при этом становится терпимее. С пониманием к такой практике относятся 46% респондентов — на четыре процентных пункта больше, чем в 2023 году.

Наиболее лояльны к неофициальным выплатам представители «поколения цифры» — среди них доля составляет 60%. Также повышенную терпимость показали жители мегаполисов (58%) и мужчины (52%).

Ранее Life.ru рассказывал, чем может обернуться зарплата «в конверте». Юрист Александр Хаминский предупреждал, что неофициальная часть дохода лишает работника части социальных гарантий, в том числе пенсионных накоплений и права на пособие по безработице.