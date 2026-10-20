Королевские войны надоели: Принц Гарри захотел наладить отношения с отцом и братом

Принц Гарри заявил, что хочет восстановить отношения с британской королевской семьёй, несмотря на многолетние разногласия с отцом, королём Карлом III, и старшим братом, принцем Уильямом. Герцог Сассекский рассказал о своём стремлении к примирению в интервью американскому журналу GQ.

По словам Гарри, семейные конфликты знакомы многим людям, а публичное внимание к его отношениям с родственниками объясняется тем, что окружающие видят в этой истории собственные переживания.

«Учитывая всё, что сейчас происходит в мире, самое важное — это примирение. Именно в этом заключается главное», — заявил принц.

Гарри признал, что даже после восстановления отношений пережитые обиды не исчезают бесследно. Однако, по его мнению, гораздо важнее научиться иначе воспринимать прошлое и не позволять старым конфликтам определять будущее.

«Шрамы остаются навсегда. Но то, как вы воспринимаете произошедшее и как к нему относитесь, а также ваша способность отпустить прошлое — это то, к чему я призвал бы каждого», — отметил он.

Младший сын британского монарха подчеркнул, что не видит смысла продолжать семейную ссору на фоне других трудностей, с которыми сталкиваются люди. При этом он не стал утверждать, что примирение с отцом и братом уже состоялось.

Отношения Гарри с королевской семьёй ухудшились после того, как в 2020 году он и его супруга Меган Маркл отказались от обязанностей старших работающих членов монаршей семьи и переехали в США. Впоследствии принц неоднократно публично рассказывал о разногласиях с родственниками, в том числе в мемуарах.

В августе 2026 года супруги вместе с детьми вернулись в Великобританию. Гарри рассказал, что их дети начали учиться в местной школе и уже привыкают к новой обстановке. Несмотря на возвращение на родину, вопрос об окончательном преодолении разногласий с родственниками остаётся открытым.