«Я же принц, чёрт возьми»: Гарри заработал сотни тысяч, рассказав о боли после смерти принцессы Дианы

Принц Гарри мог получить не меньше 100 тысяч долларов плюс долю от подписки за свой 99-минутный онлайн-курс о переживании горя. Об этом сообщила Daily Mail.

Герцог Сассекский записал откровенный ролик для платформы MasterClass, где рассказал о смерти матери, депрессии и чувстве ненужности после «Мегзита». По данным Forbes, преподаватели платформы получают минимум 100 тысяч долларов аванса и 30% от дохода с подписок на их курсы. Представитель Гарри подтвердил, что принц получил гонорар, но от других комментариев отказался.

В интервью нейробиологу Мэри-Фрэнсис О’Коннор принц признался, что жизнь в королевской семье не позволила ему как следует оплакать Диану, а официальные обязанности вызывали панические атаки.

«Казалось бы, у меня была лучшая помощь в мире. Я же принц, боже мой, но я всё ещё горевал и не знал, куда деть эти чувства», — сказал Гарри. По его словам, он не плакал почти 20 лет после гибели матери, и вернуть эмоции помогла только терапия — в частности, момент, когда он распылил на себя её духи.

Принц также рассказал, что после переезда из Британии впал в депрессию и чувствовал себя бесполезным. Теперь он старается не расставаться с Меган и детьми больше чем на десять дней.

До этого Life.ru рассказывал, что принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию спустя шесть лет после «Мегзита». Отмечалось, что их дети Арчи и Лилибет пойдут в британскую школу, а семья обзаведётся домом в стране. Сообщалось также, что Гарри снова сближается с Карлом III. Издание разбиралось, почему красивый побег Сассексов из дворца в Калифорнию заканчивается там, где когда-то начался, — рядом с Виндзорами.