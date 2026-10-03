Короткие ролики против классического кино: Писатель Цыпкин высказался об изменении вкусов аудитории

Полнометражные фильмы постепенно превращаются в формат для более узкой аудитории на фоне популярности коротких видео и микросериалов, считает писатель Александр Цыпкин. Своим мнением он поделился с Пятым каналом.

Полнометражные фильмы постепенно превращаются в формат для более узкой аудитории. Видео © Пятый канал

По его словам, массового зрителя на большом экране по-прежнему способны удерживать крупные блокбастеры и зрелищные проекты.

«Стремительно валится в разряд элитарного. Кроме топовых блокбастеров, вроде «Человека-паука», — отметил литератор.

Иная ситуация, считает Цыпкин, складывается с содержательными картинами, рассчитанными на размышление. Такой зритель всё чаще предпочитает смотреть их дома, поскольку современная техника позволяет получить качественное изображение без похода в кинотеатр.

Писатель допустил, что со временем даже относительно лёгкие сериалы вроде «Беспринципных» могут восприниматься как продукт для ограниченного круга аудитории. Распространение максимально быстрого контента эту тенденцию, по его мнению, лишь усиливает.

«Проблема. Ну, у нас в целом деградация идёт», — резюмировал Цыпкин.

Ранее Life.ru разбирался, почему вертикальные микродрамы с сериями продолжительностью одну–три минуты стремительно набирают популярность. Такой формат рассчитан прежде всего на просмотр со смартфона и позволяет потреблять сюжет короткими эпизодами в любое свободное время.