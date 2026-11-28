Кошки под подозрением: Учёные десятилетиями изучают загадочную связь с шизофренией
ScienceAlert: Контакт с кошками может быть связан с риском шизофрении
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Учёные продолжают изучать возможную взаимосвязь между наличием домашней кошки и развитием шизофрении у человека. Одним из предполагаемых факторов риска психического расстройства может быть заражение паразитом Toxoplasma gondii, пишет ScienceAlert.
На необычную закономерность ещё в 1990-х годах обратили внимание психиатр Эдвин Фуллер Торри и вирусолог Роберт Йолкен. Они заметили, что среди людей с шизофренией чаще встречались те, кто в детстве жил вместе с кошками.
В 2023 году австралийские специалисты проанализировали результаты 17 научных работ. Согласно их выводам, у людей, контактировавших с кошками, шансы развития расстройств шизофренического спектра оказались примерно вдвое выше. Однако впоследствии другие исследователи раскритиковали методологию этой работы.
Одним из возможных объяснений такой взаимосвязи считается токсоплазмоз. Вызывающий заболевание паразит может проникнуть в организм человека через загрязнённую воду, почву, недостаточно приготовленное мясо или при несоблюдении гигиены во время уборки кошачьего лотка.
У большинства людей с нормальным иммунитетом инфекция протекает бессимптомно. Особую опасность она представляет для беременных при первичном заражении и людей с ослабленным иммунитетом.
Вместе с тем опубликованное в 2026 году исследование специалистов Университетского колледжа Лондона с участием 3542 человек не выявило значимой связи между заражением токсоплазмой в детстве и последующими психотическими переживаниями. Учёные допускают и обратную зависимость: люди с ранними проявлениями психических расстройств могут чаще заводить домашних животных, стремясь компенсировать недостаток общения.
Ранее в Подмосковье врачи обнаружили паразитов у женщины, которая несколько лет безуспешно лечилась от анемии. Несмотря на приём препаратов железа, уровень гемоглобина у пациентки оставался значительно ниже нормы. В ходе дополнительного обследования медики выявили признаки заражения лямблиями, предполагаемым источником которых стала домашняя кошка.
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