Россиянка годами боролась с анемией, а причина крылась в паразитах от кошки

В Подмосковье врачи обнаружили лямблии у женщины, которая несколько лет безуспешно лечила анемию препаратами железа. После противопаразитарной терапии уровень гемоглобина у пациентки нормализовался. Об этом сообщили в Пушкинской клинической больнице имени профессора Розанова.

Сначала препараты железа помогали женщине, однако со временем их эффективность снизилась. Врачи перешли к внутривенным вливаниям, но добиться нормальных показателей крови не удавалось. Уровень гемоглобина пациентки составлял 82 г/л при нижней границе нормы 115 г/л.

Во время дополнительного обследования медики выявили у женщины признаки заражения лямблиями — микроскопическими паразитами. Врачи также выяснили, что у пациентки дома живёт кошка, которая и стала источником инфекции.

Женщине назначили противопаразитарное лечение и направили к инфекционисту, пишет «База». После курса терапии уровень гемоглобина пришёл в норму. Медики напоминают, что стойкая анемия требует поиска причины, особенно если стандартное лечение не даёт ожидаемого результата. Самостоятельно принимать препараты железа или противопаразитарные средства без обследования не следует.

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