Упал и не встал: Врачи вытащили с того света мужчину с тромбом в артерии мозга

Врачи Кузбасского кардиодиспансера спасли кемеровчанина с ишемическим инсультом, удалив тромб, который полностью перекрыл участок левой средней мозговой артерии. Об этом в своём телеграм-канале сообщил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.

Мужчина упал и не смог самостоятельно подняться: правую сторону тела парализовало, возникла дезориентация. Его сын сразу вызвал скорую, и пациента экстренно доставили в Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л. С. Барбараша.

КТ-ангиография показала закупорку артерии, снабжающей кровью значительную часть полушария головного мозга. По словам министра, состояние требовало немедленного вмешательства. Сначала медики провели системную тромболитическую терапию, затем извлекли тромб. Кровоток удалось восстановить, после чего к пациенту начали возвращаться утраченные функции.

«Движение в ноге восстановлено, мужчина передвигается с тростью и обслуживает себя сам. Рука пока обретает чувствительность. Впереди реабилитация», — написал Тарасов.

Министр также сообщил, что ранее пациент уже переносил эпизоды, которые он назвал микроинсультами. Мужчина не придавал значения головокружению и переносил недомогание на ногах.

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