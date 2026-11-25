Московский косметолог придумала историю о том, что семь лет воспитывала генетически чужого ребёнка из-за ошибки при ЭКО. Как выяснил телеграм-канал Baza, разыграть семейную драму женщине посоветовали маркетологи для продвижения её блога.

Основательница и главврач частной столичной клиники по имени Ирина опубликовала видеоролик с откровениями о результатах якобы проведённых генетических исследований. По её первоначальной версии, сразу три ДНК-теста исключили биологическое отцовство супруга. Впоследствии она заявила, что также не приходится мальчику кровной матерью, объяснив случившееся путаницей с эмбрионами при искусственном оплодотворении. Москвичка даже описала реакцию семилетнего сына, который недоумевал, почему родители плачут.

В разговоре с журналистами героиня призналась, что ничего подобного в действительности не происходило. С помощью таких публикаций её команда пытается привлечь внимание аудитории к аккаунту. Переживаний за собственных детей специалист не испытывает, поскольку оба её сына, как выяснилось, уже взрослые.

При этом реальные случаи подмены младенцев оборачиваются многолетними судебными разбирательствами. Так, в январе Life.ru рассказывал о двух семьях, которым отказали в компенсации 30 млн рублей за ошибку сотрудников советского роддома. Новорождённых мальчиков перепутали ещё в 1989 году, однако подтвердить это генетически удалось лишь спустя 34 года. В общей сложности возмещения морального вреда добиваются 10 человек.