Москвичка пытается через суд сохранить пять замороженных эмбрионов, которые её бывший супруг потребовал уничтожить после развода. Женщина считает их последней возможностью вновь стать матерью, однако российское законодательство не предусматривает однозначного решения подобных конфликтов. Об этой истории пишет Kp.ru.

Евгения начала проходить процедуру ЭКО вместе с мужем Алексеем в 2018 году. Ради рождения ребёнка ей пришлось перенести несколько операций и продать квартиру. В 2020-м у супругов появился сын, а ещё пять эмбрионов отправили на криохранение.

Спустя несколько лет брак распался. Когда Евгения решила повторить попытку забеременеть, выяснилось, что бывший муж потребовал утилизировать оставшийся биоматериал.

«Это были мои последние яйцеклетки, я больше не могу участвовать в протоколах ЭКО», — призналась женщина.

Начались судебные разбирательства. Первые две инстанции поддержали москвичку, однако кассация отменила решения. При повторном рассмотрении Савёловский суд занял сторону мужчины. Теперь Евгения намерена обжаловать вердикт, но, по её словам, пока не получила письменный документ.

Подобные споры обнажают пробелы в законодательстве. С одной стороны, женщина рискует лишиться возможности родить ребёнка, с другой — мужчина вправе отказаться от нежеланного отцовства. Юристы отмечают, что даже отказ от алиментов не устраняет всех возможных родительских обязательств.

Частично вопрос использования замороженного биоматериала уже урегулирован для вдов участников боевых действий.