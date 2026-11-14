«Космическому джему» — 30 лет: сайт фильма из 1996 года работает до сих пор Оглавление Где найти оригинальный сайт «Космического джема» 1996 года Что осталось на сайте: от планет до заставок для Windows 95 Почему сайт 1996 года сохранился и стал интернет-легендой О чём был «Космический джем» и кто снимался в фильме Как «Космический джем» отмечает 30-летие в 2026 году Что было после первого фильма: «Космический джем: Новое поколение» Частые вопросы 15 ноября 2026 года «Космическому джему» исполняется 30 лет. Где открыть сайт фильма из 1996 года, что там осталось и как Майкл Джордан отмечает юбилей. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

15 ноября 2026 года исполняется 30 лет с выхода в американский прокат «Космического джема» — фильма, в котором Майкл Джордан сыграл вместе с Багзом Банни. Один из самых неожиданных экспонатов той эпохи до сих пор доступен онлайн: официальный сайт картины с космическими планетами вместо меню, кадрами из фильма, заставками для Windows 95 и даже трейлером в формате QuickTime. Где найти этот цифровой привет из 1996-го и чем сегодня отмечают юбилей — в материале Life.ru.

Где найти оригинальный сайт «Космического джема» 1996 года

Оригинальная версия доступна по адресу spacejam.com/1996/. Это не фанатская реконструкция и не скриншот из веб-архива: страницы размещены на официальном домене фильма и сохраняют узнаваемый дизайн раннего Интернета. На главной — звёздное небо и яркие планеты, которые служат кнопками для перехода между разделами.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Прямой адрес важен: после выхода продолжения «Космический джем: Новое поколение» в 2021 году Warner переработала основную точку входа на spacejam.com, а классическую версию сохранила в разделе /1996/. Поэтому писать, что весь сайт не менялся ни разу за 30 лет, было бы неверно. Сохранился именно исторический интерфейс и значительная часть старых материалов; некоторые внешние ссылки и медиаформаты сегодня могут работать не во всех браузерах.

Сама Warner Bros. в материалах к 25-летию фильма называла Space Jam одним из первых крупных кинопроектов с собственным рекламным сайтом. Не первым сайтом фильма в истории: промосайты студия делала и раньше. Это подтверждает и история команды веб-маркетинга Warner, рассказанная в подкасте WBUR.

Что осталось на сайте: от планет до заставок для Windows 95

Вместо привычного меню — маршрут по маленькой «солнечной системе». Названия разделов звучат так, будто посетитель попал в спортивный лагерь Looney Tunes: Jam Central, Planet B-Ball, The Lineup, Behind the Jam, Junior Jam и Stellar Souvenirs. Описание этих разделов сохранилось в официальной карте сайта.

Jam Central: производственные заметки, фотографии со съёмок и трейлер в QuickTime — одном из характерных видеоформатов 1990-х.

производственные заметки, фотографии со съёмок и трейлер в QuickTime — одном из характерных видеоформатов 1990-х. Behind the Jam: эскизы мультперсонажей, материалы о совмещении живых актёров и анимации, технические комментарии.

эскизы мультперсонажей, материалы о совмещении живых актёров и анимации, технические комментарии. The Lineup: герои фильма, игроки НБА, актёрский состав и викторина по Looney Tunes.

герои фильма, игроки НБА, актёрский состав и викторина по Looney Tunes. Planet B-Ball: баскетбольные разделы, материалы о съёмках игровых сцен и виртуальные панорамы Jordan Dome.

баскетбольные разделы, материалы о съёмках игровых сцен и виртуальные панорамы Jordan Dome. Junior Jam: игры, советы начинающим баскетболистам и раскраски, которые предлагалось распечатать.

игры, советы начинающим баскетболистам и раскраски, которые предлагалось распечатать. Stellar Souvenirs: звуковые фрагменты, постеры, открытки, обои и экранные заставки для Windows 95 и Macintosh.

Особенно неожиданно выглядит инструкция к старой экранной заставке: её предлагали установить через системные панели управления. Другой характерный штрих — звуковые фрагменты в файлах .wav и .aiff весом в десятки килобайт. Сегодня это миниатюрные памятники времени медленного соединения и первых домашних веб-страниц.

Почему сайт 1996 года сохранился и стал интернет-легендой

Крупные промосайты обычно теряют актуальность после окончания проката. Сайт Space Jam получил другую судьбу: его не закрыли, а спустя годы обнаружили новые поколения пользователей. В 2021 году, когда готовился фильм с Леброном Джеймсом, старая версия получила отдельный адрес и снова стала поводом для новостей.

В 2025 году американская радиостанция WBUR посвятила сайту отдельный выпуск Endless Thread. Журналисты поговорили с людьми, которые создавали интернет-кампанию Warner: руководителем Доном Бакли и участниками небольшой команды. Разработчики изначально рассматривали сайт как продолжение вселенной фильма, а не просто афишу с датой премьеры. Именно поэтому там так много игр, странных разделов и подробностей съёмок.

Важно различать сохранение исторического дизайна и абсолютную неизменность каждого файла. Веб-исследователи обнаруживали, что главная страница домена в разные годы менялась, а в старом разделе появлялись более поздние ссылки. Но узнаваемая «планетная» навигация, справочники персонажей и многие материалы из эпохи выхода картины доступны и сегодня.

О чём был «Космический джем» и кто снимался в фильме

Сюжет строится вокруг команды Looney Tunes. Инопланетяне хотят увезти мультгероев в парк развлечений, а Багз Банни предлагает решить спор баскетбольным матчем. Противники похищают таланты звёзд НБА и превращаются в мощных Монстаров. Чтобы победить, мультяшки зовут Майкла Джордана.

Фото © Кадр из фильма «Космический джем (1996)», режиссёр Джо Питка, сценаристы

Леонардо Бенвенути, Стив Рудник, Тимоти Харрис

Джордан играет самого себя. Среди исполнителей ролей — Уэйн Найт, Тереза Рэндл и Билл Мюррей. Багза Банни в английской версии озвучил Билли Уэст, Лолу Банни — Кэт Суси, а злодея Свэкхаммера — Дэнни Де Вито. Режиссёр картины — Джо Питка; в производстве использовалось совмещение съёмок актёров и анимации.

По данным Warner Bros., прокатные сборы оригинального фильма составили около 230 млн долларов. Не менее заметным оказалось влияние на массовую культуру: бренд соединил баскетбол, музыку, мультфильмы и спортивную моду. Фактически история началась ещё до картины — с рекламного ролика Hare Jordan 1992 года, в котором Джордан впервые появился вместе с Багзом Банни.

Как «Космический джем» отмечает 30-летие в 2026 году

Юбилей в 2026-м — не только повод вспомнить старый сайт. Jordan Brand представил коллекцию одежды и обуви, посвящённую фильму, включая новые вариации Air Jordan 11. Об этом компания рассказала 8 октября в официальном анонсе Nike.

Главный видеопроект юбилея — шестисерийный документальный мини-сериал Space Jam: Beyond the Jam. Его первый выпуск запланирован на 15 ноября 2026 года на YouTube-канале Jordan Brand; создатели обещают истории о производстве картины и новые комментарии Майкла Джордана и участников проекта. На момент подготовки этого текста, 13 ноября, премьера ещё не состоялась.

Warner Bros. Discovery также объявляла юбилейную программу с показами, коллекционными предметами и специальными событиями. Получается, у фильма сразу два способа вернуться к зрителям: современные кампании брендов — и сохранённая страница с Интернетом образца 1996 года.

Что было после первого фильма: «Космический джем: Новое поколение»

В 2021 году вышло продолжение с Леброном Джеймсом. В нём снова появились Багз Банни и другие персонажи Looney Tunes, но история переместилась в цифровую вселенную. Тогда Life.ru рассказывал о первом трейлере «Космического джема: Новое поколение».

Фото © Кадр из фильма «Космический джем: Новое поколение», режиссёр Малкольм Д. Ли, сценаристы Леонардо Бенвенути, Стив Рудник, Тимоти Харрис

В архиве Life.ru есть и ещё один материал, который можно вспомнить к юбилею: тест «Вы — мультяшка из „Космического джема“. Какая именно?», опубликованный к 20-летию фильма в ноябре 2016 года. Он поможет читателям продолжить ностальгическую прогулку после знакомства с сайтом 1996-го.

Частые вопросы

Когда вышел первый «Космический джем»?

15 ноября 1996 года фильм стартовал в американском кинопрокате. Именно к этой дате приурочено его 30-летие в ноябре 2026 года.

Где открыть старый сайт «Космического джема»?

На официальном адресе www.spacejam.com/1996/. Обычная главная страница франшизы может вести к более поздним версиям.

Правда ли, что сайт ни разу не менялся?

Нет. Страница домена и часть ссылок менялись, в том числе после выхода продолжения в 2021 году. Но классический дизайн и большой массив материалов 1996 года сохранились отдельно.

Был ли «Космический джем» первым фильмом с собственным сайтом?

Нет. Warner Bros. относит его к числу ранних крупных проектов с промосайтом, но сайты для фильмов появлялись и до 1996 года.

Кто снялся в «Космическом джеме» 1996 года?

Майкл Джордан, Уэйн Найт, Тереза Рэндл, Билл Мюррей и другие; в оригинальной озвучке участвовали Билли Уэст, Кэт Суси и Дэнни Де Вито.

Когда выйдет документальный сериал о «Космическом джеме»?

Первый выпуск Space Jam: Beyond the Jam анонсирован на 15 ноября 2026 года на YouTube-канале Jordan Brand.

Авторы Александра Новоселова