Кость наружу, обезбола нет: Российская туристка пережила ад в каньоне Греции

Отдых в Греции для российской туристки Любови обернулся тяжёлой травмой и многочасовым ожиданием помощи. После падения в каньоне Димасари девушка получила открытый перелом голени, а во время эвакуации спасатели не стали вводить ей обезболивающее. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Россиянка с открытым переломом несколько часов ждала эвакуации в Греции. Фото © Telegram / Baza

Любовь отправилась на прогулку вместе с подругой по сложному маршруту вдоль реки в каньоне Димасари. Однако примерно через час после начала трекинга девушка сорвалась со скалы и упала прямо в воду. При приземлении она ударилась о камень и получила перелом сразу двух костей левой голени. Травма оказалась открытой: сломанная кость прошла через кожу, а стопа фактически потеряла нормальную фиксацию.

Связаться со спасателями самостоятельно не получилось из-за отсутствия мобильной связи. Подруге пришлось оставить пострадавшую на месте и отправиться за помощью. К Любови спасатели добрались только примерно через два часа. При этом обезболивающий препарат ей вводить отказались: сотрудники не решились сделать укол, поскольку не получили подтверждения отсутствия у туристки аллергии на лекарство.

Из-за этого россиянка продолжала испытывать сильнейшую боль во время транспортировки. Чтобы повреждённые кости лишний раз не смещались, девушке пришлось самостоятельно удерживать их руками прямо во время эвакуации. Примерно через 20 минут после начала транспортировки к пострадавшей добрались медицинские работники. Они зафиксировали повреждённую конечность и продолжили оказание помощи. Однако на полное извлечение туристки из труднодоступного каньона потребовалось ещё несколько часов.

Ранее отдых российской туристки в турецком Сиде обернулся поездкой в больницу после происшествия в гостиничном номере. В день рождения женщины на неё обрушилась стеклянная дверь душевой, из-за чего она получила порезы на руках и ногах. Семья остановилась в пятизвёздочном отеле Well Palace Side. Несчастный случай произошёл 3 сентября: россиянка сначала помогла принять душ своему шестилетнему ребёнку, а затем сама зашла в ванную.