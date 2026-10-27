Краски осени без ремонта: Дизайнер рассказала, как подобрать текстиль в квартиру с наступлением холодов

С наступлением прохладной погоды дом становится не просто местом, куда возвращаются после работы, а пространством, в котором хочется провести время без спешки, укутаться в плед, заварить ароматный чай. Чтобы квартира заиграла новыми красками, необязательно делать ремонт или покупать новую мебель. Иногда достаточно по-новому взглянуть на текстиль. Как обновить интерьер к осени без лишних расходов, Life.ru рассказала креативный директор компании Hoff Алла Макарова.

Если летом в интерьере хорошо работают светлые и прохладные оттенки, то осенью хочется большего уюта и тепла. Самый простой способ изменить настроение комнаты — добавить текстиль насыщенных природных цветов: терракотового, оливкового, шоколадного, винного или горчичного. Не нужно менять всё и сразу. Пара новых наволочек для декоративных подушек, скатерть на обеденном столе или небольшое покрывало — иногда этого бывает достаточно. Хороший приём — повторить один цвет в нескольких точках комнаты. Например, оттенок декоративной подушки может перекликаться с рисунком штор или деталями скатерти. Алла Макарова Креативный директор компании Hoff

Уют зависит не только от цвета, но и от материалов. Гладкий хлопок, мягкий велюр, рельефный трикотаж, лён и шерстяные ткани по-разному взаимодействуют со светом и создают ощущение многослойности.

Кроме того, осенью особенно хорошо работают сочетания разных фактур. Например, к гладкому постельному белью можно добавить объёмное покрывало, а к лаконичному дивану — подушки из тканей с выраженным плетением. Главное — не превращать комнату в выставку образцов ткани. Для гармоничного результата достаточно двух-трёх разных фактур, которые дополняют друг друга по цвету и плотности.

Значительную часть визуального пространства занимают шторы, поэтому их замена способна изменить восприятие комнаты. Но необязательно сразу покупать новые: сначала присмотритесь к старым. Возможно, достаточно добавить второй слой, например, лёгкие портьеры или декоративные полотна, которые сочетаются с основными шторами. Или заменить тюль, выбрав более фактурную ткань или другой оттенок.

При выборе осеннего текстиля важно учитывать освещение. В комнате, куда попадает мало дневного света, тяжёлые тёмные шторы сделают пространство визуально более мрачным. Поэтому в таких помещениях лучше использовать тёплые светлые оттенки (сливочный, песочный, светло-бежевый), а насыщенные цвета оставить для деталей, которые не перекрывают окно.

С наступлением холодов особенно заметно, как важен текстиль под ногами. Ковёр или небольшой прикроватный коврик не только добавит комфорта, но и поможет обозначить функциональные зоны: место для отдыха в гостиной, пространство возле кровати или уголок для чтения.

Если ковёр уже есть, стоит попробовать изменить его расположение, например, частично завести под диван или кресло, чтобы визуально объединить мебель в одну композицию.

Чтобы бюджетное обновление к осени не превратилось в бесконечное приобретение подушек и пледов, лучше начать с ревизии. Выберите одну зону, которую хочется изменить в первую очередь, определите два-три подходящих оттенка и решите, какой элемент даст максимальный эффект. Только после этого стоит отправляться за покупками.

Перед приобретением нового текстиля проверьте состав ткани, рекомендации по стирке и устойчивость материала к повседневному использованию. Красивый плед, который нельзя стирать привычным способом, или скатерть, требующая постоянного ухода, могут быстро потерять свою привлекательность в обычной жизни.

«Осенний уют складывается не из количества вещей, а из того, насколько хорошо они подходят друг другу. А наш дом меняется не потому, что в нём появилось много нового, а потому, что мы добавили в него элементы, которые поднимают настроение в данный момент», — заключила эксперт.

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