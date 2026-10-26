Светится зелёным и стоит целое состояние: Россияне устроили охоту за урановым стеклом

В России набирает популярность коллекционирование посуды из уранового стекла. Покупатели ищут на барахолках и в антикварных лавках редкие бокалы, тарелки и вазы, способные светиться зелёным под ультрафиолетом. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В России вырос спрос на радиоактивную посуду из уранового стекла. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Необычное свойство старинных изделий связано с соединениями урана, которые прежде использовали при изготовлении цветного стекла. При дневном свете такая посуда может выглядеть вполне обычно, поэтому любители антиквариата берут с собой ультрафиолетовые фонарики, позволяющие обнаружить характерное свечение.

Ценность подобных находок отражается и на их стоимости. Так, за советскую вазу «Спутник», изготовленную в 1960-х годах, продавцы просят 14 тысяч рублей. Старинный сливочник времён Российской империи выставляли на аукцион за 19 тысяч рублей. В целом цены на отдельные экземпляры достигают десятков тысяч.

При этом наличие урана в составе стекла не означает, что каждый предмет представляет серьёзную опасность. Кандидат химических наук РТУ МИРЭА Андрей Дорохов пояснил SHOT ПРОВЕРКЕ, что большинство таких изделий относительно безопасны. Концентрация урана в материале невелика, а его переход в находящиеся внутри жидкости практически отсутствует.

Однако эксперт отдельно предостерёг от использования посуды начала XX века. По его словам, при изготовлении подобных предметов применяли природный уран, содержащий более радиоактивные изотопы. Поэтому старинные бокалы, тарелки и другие изделия лучше оставить в качестве декоративных элементов, отказавшись от их повседневного использования.

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