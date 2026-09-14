Краснодар — Акрон 1:1: результат матча, гол Боселли и спорные решения VAR 13 сентября 2026

«Краснодар» и тольяттинский «Акрон» сыграли вничью со счётом 1:1 в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги 13 сентября 2026 года. Гости повели после гола Константина Марадишвили на 13-й минуте, а Хуан Боселли спас лидера чемпионата на 88-й. По ходу встречи VAR отменил гол Жоау Батчи и назначенный в ворота «Акрона» пенальти.

«Краснодар» — «Акрон» — 1:1: итоговый счёт и голы

Матч состоялся 13 сентября на Ozon Арене в Краснодаре и начался в 19:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи был Василий Казарцев.

«Краснодар» — «Акрон» — 1:1.

Голы: Константин Марадишвили, 13 — Хуан Боселли, 88.

«Акрон» открыл счёт уже на 13-й минуте. Марадишвили завершил атаку тольяттинцев после передачи Антона Бардыбахина. «Краснодар» ответил почти сразу: Жоау Батчи отправил мяч в ворота, однако после вмешательства VAR гол был отменён.

Хозяева владели территорией и значительно чаще били по воротам. По итогам встречи у «Краснодара» было 63% владения мячом против 37% у «Акрона», 18 ударов против восьми и восемь попаданий в створ против четырёх. По угловым преимущество хозяев составило 8:1.

Спасти матч удалось только в концовке. Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев, до этого неоднократно выручавший команду, ошибся при игре с мячом, и вышедший на замену Хуан Боселли сравнял счёт. Официальный матч-центр фиксирует гол на 88-й минуте.

Почему VAR отменил гол Батчи в матче «Краснодар» — «Акрон»

Первый спорный эпизод произошёл спустя несколько минут после гола Марадишвили. Батчи поразил ворота «Акрона», и первоначально казалось, что «Краснодар» быстро восстановил равенство.

После проверки VAR арбитр отменил взятие ворот из-за положения вне игры у футболиста «Краснодара». Счёт остался 0:1.

Почему отменили пенальти на Кордобе

Ещё один ключевой эпизод случился перед перерывом. Джон Кордоба ворвался в штрафную «Акрона», после единоборства с Жоау Эсковалем упал на газон, а Василий Казарцев сначала назначил пенальти и показал защитнику гостей жёлтую карточку.

VAR пригласил главного арбитра к монитору. На повторе было видно, что Эсковаль сначала сыграл в мяч, а уже после этого произошёл контакт с Кордобой. Казарцев изменил первоначальное решение: пенальти отменили, как и показанную защитнику карточку.

Таким образом, два потенциально результативных эпизода «Краснодара» в первом тайме были пересмотрены после вмешательства системы видеопомощи арбитрам.

Как Боселли спас «Краснодар» на 88-й минуте

После перерыва команда Мурада Мусаева продолжила давить, а на 60-й минуте вместо Дмитрия Воробьёва вышел Хуан Боселли. Именно эта замена в итоге принесла хозяевам очко.

«Акрон» долго удерживал минимальное преимущество. Гудиев справлялся с ударами хозяев, однако в концовке ошибся, после чего Боселли отправил мяч в ворота и установил итоговый счёт — 1:1.

Для «Краснодара» это стала вторая ничья подряд в чемпионате. Неделей ранее команда также упустила победу в концовке матча с «Крыльями Советов» — 2:2. Life.ru рассказывал о драматичной ничьей «Краснодара» в Самаре.

У «Акрона» получилась похожая серия: в предыдущем туре тольяттинцы вели у «Оренбурга» 2:1, но также не удержали победу и завершили встречу со счётом 2:2.

Турнирная таблица РПЛ после матча «Краснодар» — «Акрон»

Несмотря на потерю очков, «Краснодар» сохранил первое место в Российской Премьер-лиге. После восьми туров у команды Мурада Мусаева 20 очков.

Сразу три клуба — «Спартак», московское «Динамо» и ЦСКА — набрали по 16 очков. Таким образом, преимущество лидера составляет четыре балла.

При этом две последние игры заметно замедлили стартовый темп «Краснодара»: после шести побед подряд команда дважды сыграла вничью и набрала лишь два очка из шести возможных.

«Акрон» после восьми туров имеет пять очков и занимает 14-е место.

Что сказали после матча «Краснодар» — «Акрон»

Для тольяттинцев упущенная победа оказалась особенно болезненной. Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич рассказал после игры, что в раздевалке некоторые футболисты плакали из-за того, что команда не смогла удержать три очка против лидера чемпионата. Сам тренер отметил характер игроков и то, насколько близко команда была к победе.

Лучшим футболистом встречи был признан защитник «Акрона» Жоау Эсковаль.

Когда следующие матчи «Краснодара» и «Акрона»

Уже 17 сентября команды проведут матчи девятого тура РПЛ.

«Краснодар» сыграет в гостях с «Оренбургом». «Акрон» примет «Ахмат».

Для «Краснодара» следующий тур станет возможностью прервать серию из двух ничьих подряд и сохранить отрыв от преследователей. «Акрону» победа особенно важна из-за положения в нижней части таблицы.

Частые вопросы о матче «Краснодар» — «Акрон»

Как закончился матч «Краснодар» — «Акрон» 13 сентября 2026 года?

Матч восьмого тура РПЛ завершился вничью — 1:1.

Кто забил в матче «Краснодар» — «Акрон»?

Константин Марадишвили вывел «Акрон» вперёд на 13-й минуте. Хуан Боселли сравнял счёт на 88-й.

Почему отменили гол Батчи?

После вмешательства VAR у игрока «Краснодара» было зафиксировано положение вне игры, поэтому гол не засчитали.

Почему отменили пенальти на Кордобе?

Судья первоначально назначил пенальти после падения Кордобы в борьбе с Эсковалем, но после просмотра повтора установил, что защитник «Акрона» сначала сыграл в мяч. Решение о пенальти было отменено.

На каком месте «Краснодар» после восьмого тура РПЛ?

«Краснодар» лидирует в чемпионате России с 20 очками.

На каком месте «Акрон»?