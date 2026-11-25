Российская судебная система перейдёт с государственной автоматизированной системы «Правосудие» на новую платформу «Цифровое правосудие». Она объединит федеральные суды и мировых судей в единую информационную сеть, а также позволит автоматизировать судебное делопроизводство и внедрять технологии искусственного интеллекта. О планах рассказал председатель Верховного суда России Игорь Краснов на встрече с председателем Верховного суда Лаоса Пхайви Сибуалипхой в Москве.

«В ближайшее время мы перейдём с ГАС «Правосудие» на современную платформу «Цифровое правосудие». Пленум Верховного суда России уже поддержал этот законопроект», — заявил Краснов.

Новая система должна объединить в одном цифровом пространстве федеральные суды и мировых судей. Предполагается, что через неё будут организованы ведение судебных дел, электронный документооборот и взаимодействие участников процессов с государственными органами.

Отдельное направление — применение искусственного интеллекта. Технологии планируют использовать для автоматизации рутинных операций, обработки документов и аналитики. При этом платформа должна обеспечить защиту информации и упростить гражданам доступ к судебным услугам.

Необходимость реформы в Верховном суде объясняют ограничениями действующей инфраструктуры. Сейчас судебные органы используют несколько разрозненных информационных систем, которые не полностью соответствуют единым технологическим стандартам и требованиям информационной безопасности.

Пленум Верховного суда уже поддержал соответствующий законопроект. Документ поступил в Госдуму 25 ноября. Согласно проекту, создание, развитие и ввод новой государственной информационной системы в эксплуатацию будут осуществляться Минцифры совместно с Судебным департаментом при Верховном суде.

При этом переход не произойдёт одномоментно. Согласно концепции цифровой трансформации судебной системы до 2030 года, базовую версию платформы планируют запустить в 2028 году, а в 2029-м предполагается масштабировать её и переносить судебные дела из действующих систем.