Жизнь за красоту: Женщина умерла на столе хирурга во время увеличения ягодиц

В Стамбуле 46-летняя женщина скончалась прямо во время пластической операции по увеличению ягодиц. Её состояние резко ухудшилось, когда хирурги начали пересаживать жир, извлечённый из других частей тела. Врачи больше часа пытались спасти пациентку, но безуспешно. Об этом сообщает турецкая газета Star.

Трагедия произошла 23 октября в частной больнице района Зейтинбурну. Женщина, имя которой не раскрывается, решилась на процедуру BBL — увеличение ягодиц с помощью собственного жира. Для этого ей сначала провели липосакцию в области талии, верхней части бёдер и внутренней поверхности ног.

Проблемы возникли уже на следующем этапе, когда извлечённый жир начали вводить в ягодицы. Пациентке внезапно стало плохо, после чего медики приступили к реанимации. Врачи проводили сердечно-лёгочную реанимацию около часа и 15 минут, однако восстановить жизненные функции женщины не удалось. Она скончалась в операционной.

Точная причина смерти пока неизвестна. По факту произошедшего начата проверка, в ходе которой предстоит установить обстоятельства трагедии.

Ранее Life.ru рассказывал о приговоре косметологу, после процедуры увеличения ягодиц у которой умерла российская блогерша Юлия Бурцева. В январе 2026 года 38-летняя женщина скончалась после косметологического вмешательства в московской клинике. В сентябре суд назначил проводившей процедуру Шоире Назуллоевой три года колонии-поселения за незаконную медицинскую деятельность, повлёкшую смерть пациентки.