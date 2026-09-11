Суд дал три года косметологу за смертельное «увеличение» ягодиц блогеру Бурцевой

Басманный суд Москвы приговорил косметолога Шоиру Назуллоеву к трём годам колонии-поселения по делу о смерти блогера Юлии Бурцевой. Информацией делится пресс-служба судебной инстанции.

Осуждённой также запретили в течение двух лет оказывать медицинские услуги в сфере косметологии, связанные с проведением инъекционных процедур. Суд признал Назуллоеву виновной в незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлёкшем смерть человека по неосторожности. Дело рассматривалось по части 2 статьи 235 УК РФ.

Следствие доказало, что Назуллоева не имела права проводить такие медицинские манипуляции. Однако она предлагала своим клиенткам «модную» процедуру для увеличения ягодиц.