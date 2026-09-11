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Опубликовано 11 сентября, 14:49

Суд дал три года косметологу за смертельное «увеличение» ягодиц блогеру Бурцевой

Юлия Бурцева (слева), осуждённый косметолог (справа). Обложка © Telegram / burtseva_italia; пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Юлия Бурцева (слева), осуждённый косметолог (справа). Обложка © Telegram / burtseva_italia; пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Басманный суд Москвы приговорил косметолога Шоиру Назуллоеву к трём годам колонии-поселения по делу о смерти блогера Юлии Бурцевой. Информацией делится пресс-служба судебной инстанции.

Осуждённой также запретили в течение двух лет оказывать медицинские услуги в сфере косметологии, связанные с проведением инъекционных процедур. Суд признал Назуллоеву виновной в незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлёкшем смерть человека по неосторожности. Дело рассматривалось по части 2 статьи 235 УК РФ.

Следствие доказало, что Назуллоева не имела права проводить такие медицинские манипуляции. Однако она предлагала своим клиенткам «модную» процедуру для увеличения ягодиц.

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Как сообщалось, в России резко упал спрос на инъекционные процедуры по увеличению ягодиц филлерами после смерти блогерши Юлии Бурцевой во время подобной коррекции. 38-летняя женщина специально прилетела из Италии с семьёй, чтобы пройти операцию на ягодицы в московской клинике Elmas Clinic. Однако её состояние резко ухудшилось сразу после вмешательства. Косметологу было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности

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Татьяна Миссуми
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