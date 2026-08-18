На последнем издыхании: Москвичка купила бабл-ти и чуть не умерла — спасло чудо

Жительница Москвы едва не погибла после того, как подавилась куском пластика от крышки стакана с бабл-ти. По словам Анастасии, фрагмент упаковки незаметно попал внутрь напитка. Об этом она рассказала у себя в блоге.

Девушка рассказала, что в крышке не было готового отверстия для трубочки — вместо него находился специальный круг, который нужно было самостоятельно проткнуть. После этого кусок пластика, предположительно, провалился в стакан.

Во время последнего глотка его затянуло в трубочку, а затем он попал в горло. Анастасия начала задыхаться и потеряла голос. Она смогла зайти в ближайший магазин, где ей вызвали скорую помощь.

«Это просто чудо, что я осталась жива», — рассказала москвичка. По её словам, уже на последнем издыхании у неё получилось случайно выплюнуть злополучный кусок пластика.

После произошедшего девушка связалась с производителем напитка. В компании заявили, что раньше подобных жалоб не получали, принесли извинения и пообещали разобраться в ситуации.

Анастасия, в свою очередь, настаивает, чтобы производитель пересмотрел конструкцию упаковки и исключил риск попадания частей крышки внутрь напитка.

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