На последнем издыхании: Москвичка купила бабл-ти и чуть не умерла — спасло чудо
Москвичка едва не задохнулась из-за куска пластика в бабл-ти
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Жительница Москвы едва не погибла после того, как подавилась куском пластика от крышки стакана с бабл-ти. По словам Анастасии, фрагмент упаковки незаметно попал внутрь напитка. Об этом она рассказала у себя в блоге.
Девушка рассказала, что в крышке не было готового отверстия для трубочки — вместо него находился специальный круг, который нужно было самостоятельно проткнуть. После этого кусок пластика, предположительно, провалился в стакан.
Во время последнего глотка его затянуло в трубочку, а затем он попал в горло. Анастасия начала задыхаться и потеряла голос. Она смогла зайти в ближайший магазин, где ей вызвали скорую помощь.
«Это просто чудо, что я осталась жива», — рассказала москвичка. По её словам, уже на последнем издыхании у неё получилось случайно выплюнуть злополучный кусок пластика.
После произошедшего девушка связалась с производителем напитка. В компании заявили, что раньше подобных жалоб не получали, принесли извинения и пообещали разобраться в ситуации.
Анастасия, в свою очередь, настаивает, чтобы производитель пересмотрел конструкцию упаковки и исключил риск попадания частей крышки внутрь напитка.
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